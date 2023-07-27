اليوم.. أحمد سعد يحيي حفلا في مهرجان العلمين

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المنتظر أن يقدم سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، وسيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أولمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.