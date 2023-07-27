ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. أحمد سعد يحيي حفلا في مهرجان العلمين

أحمد سعد
أحمد سعد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المنتظر أن يقدم سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.
وشهدت فعاليات مهرجان العلمين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، وسيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أولمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

احمد سعد حفل العلمين