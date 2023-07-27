أوسوريو: مواجهة المنستيري صعبة بالبطولة العربية

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي المقررة إقامتها غدا الجمعة في البطولة العربية ستكون صعبة.

وقال المدير الفني للزمالك: "المنافس فريق يبنى نفسه وتعاقد مع مدرب جديد وضموا صفقات جديدة، لكن الزمالك يشهد تحسنا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حالة جيدة".

وتابع أوسوريو قائلا: "هناك مسئولية كبيرة على فريق الزمالك لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسؤولية ونظهر بصورة جيدة".

وفيما يخص الصفقات الجديدة قال المدير الفني: "الأولوية لضم مساك يلعب بقدمه اليسرى، وقمت بتوظيف محمد عبد الغنى في هذا المركز حاليا وقدم مستويات جيدة".

وتابع أوسوريو: "نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة الفارق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وعمر جابر".

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس.