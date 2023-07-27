بالصور.. إقبال على شواطئ مرسى علم في مهرجان الفواكه الصيفي

شهدت شواطئ مرسى علم اليوم الأربعاء، إقبال آلاف السياح من المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من 12 دولة أوروبية على مهرجان فواكه الصيف باستخدام كميات من فواكه الصيف المتنوعة بمشاركة 11 شيف وفرق الانميشن، وذلك في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة تزامناً مع فصل الصيف بغرض تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم فعاليات مهرجان فواكه الصيف، عن أن آلاف السياح الأجانب من 12 دولة شاركو في المهرجان من إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وسلوفاكيا وهولندا والمجر وسويسرا وسلوفاكيا.

وأشار عثمان، إلى أن الفنادق تحرص دائما على تنظيم مهرجانات الصيف بصفة أسبوعية وذلك في مواجهة درجة الحرارة المرتفعة بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة، مؤكدا أن المهرجان لاقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في ترويج وتنشيط السياحة.

ومن جانبه أشار كمال أبو سريع، منسق مهرجان الفواكه، أن 11 شيفا شاركوا في المهرجان وتم استخدام كميات كبيرة من فواكه الصيف المتنوعة حوالي 13 نوع فواكه هي التفاح المانجو والعنب والكمثرى والتين والكانتلوب وجوز الهند والبلح والخوخ والبرقوق والبطيخ والموز والبرتقال.

ولفت إلى تنوع الفواكه بين الطازجة الفريش والعصائر وقطع الفواكه وأن ذلك لاقى قبول وإعجاب السائحين الأجانب بمشاركة فرق الأنيميشن الذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى مما يعكس صورة إيجابية عن السياحة والاستقرار على شواطئ مرسى علم.

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