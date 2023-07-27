بوتين: نعمل على تعزيز مشروعاتنا بمحطة الضبعة وقناة السويس في مصر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تعميق التعاون الصناعي مع أفريقيا يكتسب أهمية كبيرة، إذ أن المنتجات الروسية بما فيها السيارات ومعدات البناء تحظى بطلب عالي عليها، متابعا: «يجرى دراسة أدوات جديدة لإقراض مشتريات الدول أفريقيا لمنتجاتنا الصناعية».

وأضاف في كلمته خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها القاهرة الإخبارية، أننا نعمل على تعزيز مشروعاتنا بمحطة الضبعة وقناة السويس في مصر، مشيرا إلى أن هناك تعاون في مجال الاتصالات والمعلوماتية في مجال الأمن الإعلامي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وتابع: «في مصر في منطقة قناة السويس يجرى إنشاء منطقة صناعية روسية، ونعول على أن بناء أولى القدرات الإنتاجية سوف يبدأ في هذا العام، وفي المستقبل تصدر البضائع والمنتجات إلى كل الدول الإفريقية».