بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن القمة الروسية الأفريقية سنناقش كل المسائل المتعلقة بالأجندة المالية والاستثمارية.

وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية، أن الناتج المحل الأفريقي يفوق معدلات النمو العالمية.

وأشار بوتين، إلى أننا مستعدون لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية دون مقابل خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الروسي، أننا نتمسك برفع العقوبات للعودة إلى تصدير الحبوب، مؤكدا أن الغرب استغل اتفاق الحبوب للحصول على احتياجاته وحرم الدول الفقيرة من حقوقها.

وأوضح أننا سنعزز التجارة بين روسيا ودول أفريقيا، مضيفا أن حجم الصادرات والواردات الروسية مع إفريقيا هذا العام زاد بنسبة 30%.

هذا وانطلقت أعمال القمة الروسية الإفريقية في سانت بطرسبرج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة والزعماء الأفارقة ورجال الأعمال من كلا الجانبين الروسي والإفريقي.