بالأسماء والصور.. إعلان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية أدبي 2023

أعلن فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة مئوية 46.63٪.

وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

المراكز العشر الأوائل للقسم الأدبي:

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة،بنسبة 97.94%.

الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، بنسبة 97.46%.

الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة بالغربية، بنسبة 97.46%.

الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية بالجيزة بنسبة 97.14٪

الخامس: أية إيهاب المرساوى، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بنسبة 96.98٪ الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبد الرحيم، معهد ١٥ مايو بالقاهرة بنسبة 96.98٪

الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو بالمنوفية، بنسبة 96.83٪

الثامن مكرر: ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 96.83٪

العاشر: هاجر هلال أبو المعاطي، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 96.67٪

وتصدر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي ( مكفوفين) الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار، معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية، بنسبة 93.33%.



الثاني: بلال محمد جمعة، معهد أبو مندور بكفر الشيخ، بنسبة 92.22%.

الثالث: أحمد مقتدى صابر، معهد كامل عودة الخاص بالجيزة، بنسبة 91.27%.

الرابع: أية محمد عجور، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بنسبة 90.16%.

الخامس: منة الله محمد أحمد، معهد فتيات الشقر ببني سويف، بنسبة 90%.

جدير بالذكر أن فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتم بث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

Screenshot_٢٠٢٣٠٧٢٧_١٢٤٢٥٥_Adobe Acrobat