أعضاء فريق حاضنة "PILOT" جامعة الإسكندرية يشاركون في إطلاق وتدشين برنامج "RIPPLE"

شارك أعضاء فريق عمل حاضنة PILOT جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، في إطلاق وتدشين برنامج RIPPLE لدعم مراكز ريادة الأعمال في الجامعات المصرية والعربية والذى يضم 30 جامعة مصرية منها جامعة الإسكندرية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وجاء ذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسفارة الأمريكية، ولفيف من رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية ومجلس النواب.

وأشارت الدكتورة غادة الخياط، مدير وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية، إلى أن الحدث كان فرصة جيدة للتشبيك مع مراكز ريادة الأعمال والحاضنات من كل ربوع مصر والحديث عن أنشطة جامعة الإسكندرية وحاضنة الأعمال PILOT، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن دورة الاحتضان الثانية قريبًا.