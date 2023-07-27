ضبط أجنبي ومسجل خطر بتهمة سرقة المواطنين بمنطقتي الظاهر ومدينة نصر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أجنبي ومسجل خطر لقيامهما بسرقة المواطنيين بمنطقتي الظاهر ومدينة نصر.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزته ( 4 كوبلن - 3 مقص - كوريك "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش) وإعترف بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب"كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتى سرقة ( مبلغ مالى – شاشة) بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

كما ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيام بإستيقاف (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته وإستولى منه على حقيبة بداخلها متعلقاته الشخصية كرهاً عنه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.