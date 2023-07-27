رئيس المفوضية الإفريقية: روسيا شريك مهم للقارة ومن المساهمين فى تطويرها

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه، إن روسيا شريك مهم للقارة الإفريقية وهى من المساهمين الكبار فى تطوير القارة.

وأضاف فقيه -في كلمة أمام اجتماع مشترك لقادة الاتحاد الإفريقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصاد والإنساني الروسي الإفريقي الثاني في سان برطرسبورج- أن التنمية والتطور من الأولويات التي تثير قلق دول القارة المثقلة بكثير من المشكلات وعلى رأسها الحرب على الإرهاب.

وأوضح أن إفريقيا تعاني أيضًا من أزمة غذائية كبيرة منذ زمن وفاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن قادة الدول الإفريقية سيستغلون الفرصة للحديث مع روسيا حول هذا الأمر.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية تعول على روسيا في تحقيق السلام والأمن والتطور والتنمية في مجال الزراعة والطاقة داخل القارة؛ نظرًا لأن جميع التعثرات والتقاطعات في العالم تؤثر على هذين المجالين في إفريقيا.

وأكد أن الاتحاد الروسي يعد شريكًا مهمًا بالنسبة للاتحاد الإفريقي في مجال تأهيل الكوادر وتدريب آلاف الأفارقة؛ للمساهمة في تطوير دول القارة، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الشراكة.

ولفت فقيه إلى أن إفريقيا التي يقطنها مليار ونصف المليار نسمة لديها تمثيل ضعيف داخل المنظمات الدولية ولا تحظى الأصوات الإفريقية بالاهتمام المطلوب، مطالبًا روسيا مساعدة الدول الإفريقية على تجاوز ذلك.