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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الروسي يعثر على متفجرات في سفينة شحن قادمة من تركيا عبر أوكرانيا

تصدير الحبوب
تصدير الحبوب
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أعلن جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، العثور على متفجرات على متن سفينة شحن تركية كانت في طريقها لتحميل الحبوب من ميناء روستوف نادونو، كما أكدت سلطات الأمن الروسي أن السفينة التركية سبق أن رست في ميناء ريني في أوكرانيا.

ووجه جهاز الأمن الروسي الاتهامات إلى أوكرانيا بتحميل متفجرات على متن سفن الشحن المتجهة لتحميل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ولجأ جهاز الأمن الروسي إلى منع السفينة من دخول المياه الإقلمية الروسية إلا بعد تفتيشها تفتيشًا دقيقًا.

وكانت السلطات الروسية قد سبق أن اتهمت أوكرانيا بتحميل شحنات أسلحة على متن السفن المتجهة لتحميل الحبوب بموجب اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أدى إلى انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.

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