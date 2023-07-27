محافظ الشرقية يشدد على ضرورة تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز مشتول السوق خلال شهري يونيو ويوليو 2023 وذلك للمرور والتفتيش على المشتركين لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 15 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب.

تحرير 10 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد.

تركيب 20 عداد مسبق الدفع جديد وبديل للمعطل .

تحرير محاضر اهدار مياه الشرب بشوارع المدينة للمواطنين المخالفين

تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة :هاتف أرضي ١٢٥ / محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ / واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦