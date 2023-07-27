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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية النيجر يعلن تنصيب نفسه رئيسًا بالنيابة ويطالب بمقاومة "الانقلاب"

رئيس النيجر محمد
رئيس النيجر محمد بازوم
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أعلن وزير خارجية اليجر حسومي مسعودو، اليوم الخميس، تنصيب نفسه رئيسًا بالنيابة، فيما دعا المواطنين في النيجر إلى مقاومة الانقلاب العسكري الذي دبرته عناصر من الحرس الرئاسي، والذين طوقوا مقر القصر الرئاسي ومنعوا الرئيس محمد بازوم من ممارسة مهام عمله.

وكان بيان صادر عن مجموعة الحرس الرئاسي قد أكد على أن قوات الحرس الرئاسي قررت عزل الرئيس محمد بازوم من منصبه، مؤكدين: "قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".

وكشف البيان الذي أعلنه الكولونيل ميجو أمادو عبد الرحمن، أحد قادة الحرس الرئاسي في النيجر، عن أن قوات الحرس لجأت إلى ذلك الإجراء بسبب تردي الوضع الأمني وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

وأعلنت المجموعة فرض حظر التجوال على كامل ربوع دولة النيجر في ساعات محددة، حتى استقرار الوضع الأمني، مع إغلاق الحدود البرية والجوية.

الانقلاب العسكري الحدود البرية الرئيس محمد بازوم الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادى والاجتماعى