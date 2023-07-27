البنك المركزي: قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول تتخطى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول لتتخطى الـ 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بزيادة سنوية بنسبة 152%.

وقال البنك المركزي فى تقرير له أن عدد الحسابات بلغت 34 مليون محفظة بنسبة زيادة سنوية 20%.

أوضح المركزي أن عدد العمليات الشهرية سجل 85 مليون عملية بزيادة سنوية بلغت 130%.

وكشف البنك المركزي أن هناك نحو 30 مقدم لخدمة محافظ الهاتف المحمول تشمل شركات الاتصالات و23 بنكا.

وتقدم محافظ الهاتف المحمول العديد من الخدمات أبرزها تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي محفظة، والسحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات والـ ATMS.

كما تقوم بالايداع في المحفظة من خلال البطاقات والحسابات البنكية ودفع الفواتير وشحن أرصدة المحمول وتجديد التراخيص ودفع الخدمات والتبرعات، بجانب الدفع والشراء P2M من خلال مواقع وتطبيقات الإنترنت ولدي المتاجر، وإنشاء بطاقة افتراضية للشراء من الإنترنت واستقبال الحوالات من الخارج من المحفظة.