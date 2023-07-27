انتشال جثة غريق من ترعة بقرية كفر شحاتة بالعياط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه غرقا في ترعة بقرية كفر شحاته بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص في ترعة بقرية كفر شحاته بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.