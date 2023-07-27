وزير خارجية النيجر: السلطة الشرعية هي التي يمارسها الرئيس محمد بازوم

أعرب "حسومي مسعودو" وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالإنابة في النيجر عن رفضه للانقلاب العسكري الذي جرت امس الأربعاء في النيجر.

وقال "مسعودو" في حوار خاص لقناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، نقلت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية مقتطفات منه، اليوم الخميس، إن "السلطة الشرعية والشرعية هي تلك التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم".

وأكد "مسعودو" أن الزعيم الذي اختطفه عسكريون في القصر الرئاسي في العاصمة نيامي “بصحة جيدة”.

دعا وزير خارجية النيجر في حواره لقناة "فرانس 24" "ضباط الفصائل" إلى "العودة عن انقلابهم"، مؤكدا أن مطالبهم يمكن الحصول عليها من خلال الحوار، وقال مسعودو إنه تحدث إلى الرئيس بازوم وهو بخير.

وناشد "مسعودو" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جميع الديمقراطيين وكافة المواطنيين ان يهزموا هذه المغامرة التي ستحمل كل المخاطر على البلاد واختمم قائلا "تحيا الديمقراطية وتحيا النيجر".

وكان عسكريون في النيجر قد اعلنوا في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس "محمد بازوم" وإغلاق الحدود، وذلك في أعقاب احتجاز الحرس الرئاسي للرئيس المنتخب "محمد بازوم ".

يذكر أنه بعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر الدولة الثالثة في منطقة الساحل التي تشهد انقلابا عسكريا منذ عام 2020.