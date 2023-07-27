أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء قصف روسي لدونيتسك خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كيريلينكو- عبر قناته على تطبيق (تليجرام)- "في 26 يوليو 2023، أسفر قصف روسي عن مقتل شخص في زاليزسني وإصابة 9 آخرين".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

في السياق.. ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 244 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الهيئة أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و186 دبابة، و8 آلاف و147 من المركبات المدرعة، و4 آلاف و745 من النظم المدفعية، و698 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و457 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و311 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و229 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 708 من المعدات الخاصة، و3 آلاف و996 طائرة مسيرة، وإسقاط 1347 من صواريخ كروز".

ومن حانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم /الخميس/، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة، الليلة الماضية.

وأضاف سينيهوبوف إن القوات الروسية أسقطت قنبلة موجهة من طائرة على قرية في كيوبيانسك بمنطقة خاركيف، وأدى انفجار القنبلة إلى تدمير منزل مكون من خمسة طوابق".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقال إنه لسوء الحظ، لقيت امرأة تبلغ من العمر 74 عاما حتفها، فيما أصيب 4 آخرون.

وأصابت المدفعية الروسية وقذائف الهاون وأسلحة أخرى مناطق مأهولة بالسكان في مقاطعات بوهودوخيف وخاركيف وإيزيوم وتشوهيف وكوبيانسك.