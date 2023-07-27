زي النهادرة.. ميلاد ووفاة الداعية الإسلامي الشيخ حسين محمد شلبي

تمر علينا اليوم الخميس الموافق ٢٧ شهر يوليو ذكري ميلاد ووفاة الشيخ حسين محمد شلبى، وهو فقيه وداعية إسلامى، يعد من أبرز الدعاة الازهريين.

حياته

ولد الشيخ حسين محمد شلبى في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 1921م، فى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، كما تحل ذكرى وفاته إذ أنه رحل في نفس اليوم من عام 2003م.

كان الشيخ حسين محمد شلبي ينتمى لعائلة معروف نسبها من الأشراف، وتلقى تعليمه في الكُتاب وفي المدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة طنطا، ثم انتقل إلى جامعة الأزهر بالقاهرة.

وكان يتمتع ويتميز بالتفوق الدراسى سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وتم تكريمه من الملك فاروق الأول لتفوقه الدراسى.

وتخرج الشيخ حسين محمد شلبى من كلية الشريعة في عام 1947م، ليحصل بعد ذلك على شهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي عام 1949 ثم حصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس عام 1952 "الدكتوراه"، وأتم حفظ القرآن وهو في سن العاشرة من عمره.

وكان للدكتور الشيخ حسين محمد شلبى عدة مؤلفات فقد قام بتحقيق عدد من الكتب منها "تفسير معانى القرآن" و"شرح أبيات المعانى" و"الاشتقاق" و"معاني الشعر والقوافي" عن الأخفش الأوسط وفقا لما ذكره الزركلي في كتابه الأعلام.

زواجه

وتزوج الشيخ حسين محمد شلبى وأنجب العديد من الأبناء وهم "الدكتور المهندس محمد المنشاوي شلبى، محمد سعيد شلبي، الدكتور محمد نبيل شلبى، محمد حسين شلبي، الدكتورة نادية حسين شلبى، الكيميائية أميرة حسين شلبى".

ورحل عن عالمنا في نفس يوم ميلاده فى ضاحية المعادى بالقاهرة.