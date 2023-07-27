أوستن يزور بابوا غينيا الجديدة وأستراليا لتأكيد انخراط واشنطن مع حلفائها

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بابوا غينيا الجديدة ليصبح أول وزير دفاع أمريكي يزور البلاد في إشارة إلى تحسن العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه من المقرر أن يناقش أوستن خلال زيارته بابوا غينيا الجديدة سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي التي تفاوضت الدولتان عليها.

وأفادت بأن أوستن سيتوجه بعد ذلك إلى أستراليا للمشاركة في المشاورات الوزارية الـ33 بين أستراليا والولايات المتحدة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها أن هذه الجولة تؤكد استمرار تواصل أوستن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لافتة إلى أن الرحلة الأولى التي قام بها عند توليه منصبه هي الهند والمحيط الهادئ ولم يتغير التركيز على التحدي متسارع الوتيرة الذي تفرضه الصين على الصعيد العالمي.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول دفاعي بارز عن زيارة أوستن إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا إن الهدف من هذه الجولة هو تسليط الضوء على كيفية انخراط البنتاجون على نحو أكثر من أي وقت مضى مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وبحسب بيان البنتاجون، سينضم أوستن إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته أستراليا في اجتماعات مع نظرائهم نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارليس ووزيرة الشؤون الخارجية بيني وونج.

ومن المقرر أن ينظر القادة الأمريكيون والأستراليون في تحديد المجالات التي يجب أن يتعاونوا فيها بشكل أكبر ثم يرسمون الطريق للمضي قدما. وسيشمل ذلك النظر في سبل التعاون في تطوير القدرات وسبل تواصل الدولتان مع الحلفاء والشركاء المتشابهين في التفكير.