الدوما الروسي يقلل من كفاءة وفعالية الأسلحة الغربية ومقاتلات "إف ـ 16" في أوكرانيا

قلل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين من تأثير الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا في سير ونتيجة العملية العسكرية الخاصة في كييف.

وقال فولودين ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الخميس) ـ إن أي أسلحة جديدة تقرر واشنطن وبروكسل إرسالها إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأتباعه، لن تتمكن بتاتا من التأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة في كييف، مشددا في الوقت نفسه على عدم كفاءة وفعالية الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا.

وتوقع المسؤول الروسي تراجع الكثير من الدول عن شراء الأسلحة الغربية عقب اكتشاف عدم فعاليتها أمام المعدات العسكرية والدفاعية الروسية، مؤكدا قدرة القوات الروسية على مواجهة وتدمير كافة المعدات الغربية من بينها مقاتلات "إف ـ 16" الأمريكية التي تأمل القوات الأوكرانية بأن تساعدها في مواجهة والقضاء على موسكو.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان البيت الأبيض، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية، سيبدأ في القريب العاجل.

ولم يبق الدول الغربية في مستودعاتها نوعا من الأسلحة لم ترسلها لقوات كييف، فيما يمهد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16".

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا، ويفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، مؤكدا أنها ستلقى نفس مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، وغيرها من الأسلحة الغربية بأوكرانيا.