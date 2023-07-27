حفل تكريم للفائزين في مسابقة أفضل ورقة سياسات من جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان في حفل تكريم كبير أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور هيئة الرقابة الإدارية، لتكريم العشر جامعات المشاركة على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل ورقة سياسات، حيث جاءت هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة الخاصة بمبادرة جريس Grace المعنية بتمكين الشباب في مكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ووزارة التعليم العالي والتي أطلقتها الجامعة في ديسمبر الماضي.

وهنأ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الفرق الفائزة من الجامعة والتي شاركت بقوة خلال فعاليات المسابقة داعيا إلى ضرورة أن يسلك كل منا المسلك الصحيح في محاربة الفساد الذي يستهلك المجتمع والاقتصاد ويصنع الأزمات، مضيفاً أن القيادات تسعى لتهيئة المجتمع ليعيش فيه الجميع بأمان بتعليم جيد ومجتمع ملائم للعيش بكافة الإمكانيات المادية والبشرية.

وقد تم خلال الفعاليات تكريم الفرق الفائزة بالمركز الأول من جامعة حلوان و المنسق العام والمشرف العام على المبادرة الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، المرشدين الاكاديميين للفرق الفائزة بالمركز الأول وهم الدكتور عماد حسين والدكتورة مني الدسوقي.

هذا وقد أعلنت النتيجة وفاز بالمركز الأول في مرحلة البكالوريوس :

-مايا مجدي بكلية الطب الفرقة السادسة.

-رحاب عماد بكلية الطب الفرقة السادسة.

-عبير عصام بكلية الطب الفرقة السادسة.

-ندى محسن بكلية الطب الفرقة السادسة.

رؤى العوضي بكلية الطب الفرقة الثالثة.

وفاز بالمركز الأول في مرحلة الدراسات العليا :

-رضوى جمال عبد الناصر الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية كلية التربية.

-هدير سامي محمد بدر المدرس بقسم رياض الأطفال كلية التربية.

-اسماء عيد محمد عبد العلي المدرس المساعد بقسم التعليم الفني والصناعي بكلية التربية.

-أميرة عبد الغني معيدة بقسم رياض الأطفال بكلية التربية.

-مروة سعيد عبد الفتاح معيدة بقسم التربية المقارنة كلية التربية.

وجاءت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في مرحلة البكالوريوس هي :

المركز الأول فريق مايا مجدي.

المركز الثاني فريق إمينة حسين.

المركز الثالث فريق عبد الرحمن حسام.

وجاءت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في مرحلة الدراسات العليا هي :

المركز الأول فريق رضوى جمال.

المركز الأول مكرر فريق زينب عبد القادر.

المركز الثالث فريق عبير عبد الفتاح.

هذا وقد تم خلال المسابقة تقسيم المتدربين في المسابقة إلى عدد من الفرق البحثية لطلاب البكالوريوس والليسانس على حدة وأخري لطلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة المعاونة، بحيث يكون كل فريق من 3 إلى 5 أعضاء بحد أقصى، وتم توفير دورات تدريبية للفرق المشاركة بالمسابقة في إعداد أوراق سياسات، وتم تقييم الأوراق البحثية لطلاب البكالوريوس والليسانس بصورة مستقلة عن تقييم الأوراق البحثية المقدمة من طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة المعاونة، وهناك جوائز تمنح لـ أفضل 3 ورقات للسياسات، ولكل فئة من الفئتين المشاركتين، وكذلك اختيار أفضل ورقتان من كل فئة للمنافسة على مستوى الجامعات المشاركة في مبادرة جريس.