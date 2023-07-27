الرئيس الروسي يفتتح القمة الروسية الأفريقية

انطلقت أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ والتي من المقرر أن تستمر يومين.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وكان قد وصل بعض الزعماء الأفارقة إلى سانت بطرسبرغ لحضور القمة التي يترأسها الرئيس فلاديمير بوتين والذي وصفها بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة تزداد قوة على الساحة العالمية.

وخلال افتتاحه القمة قال الرئيس الروسي: أن القمة الروسية الإفريقية ستبحث تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي.

واضاف أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات.