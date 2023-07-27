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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 28000 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 636 شاحنة و 668 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 340 شاحنة و 644 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34500  طن بضائع ، 296  شاحنة  ، 24 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي لقاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر  السفينة  FIRST BRIDGE وعلي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة  امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  . فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600  طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة  وعلي متنها 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها .
 

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