تصدير 28000 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 636 شاحنة و 668 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 340 شاحنة و 644 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34500 طن بضائع ، 296 شاحنة ، 24 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي لقاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة FIRST BRIDGE وعلي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 . فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها .

