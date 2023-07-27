مع تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وذلك حسبما أذاعت فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس.

وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة ليبدأ بعدها في اتباع نهج "يتوقف على البيانات".