مجلس جامعة بنها يعلن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية

أعلن مجلس جامعة بنها، في اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.



وقدم الدكتور جمال سوسه التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقاً لتقارير لجنة المحكمين، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز الدكتور أحمد محمد البغدادي بكلية الحقوق بجائزة الجامعة التقديرية في مجال حقوق الإنسان ، وفاز كلا من الدكتور طه عوض الله السيد بكلية الهندسة بشبرا ، والدكتور أحمد السيد السيسى بكلية الهندسة ببنها بجائزة الجامعة التشجيعية مناصفة فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.



كما فاز الدكتور إسلام محمد شيحه بكلية العلوم بجائزة الجامعة للتفوق العلمى ، وفارت الدكتورة إيمان عبد الحليم أحمد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل " أفضل دكتوراه" فى مجال العلوم الأدبية والإجتماعية والتربوية ، وفازت الدكتورة عزيزة فتحي السيد بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال علوم الحياة ، كما فاز الدكتورعبد الرحمن محمود عبد السلام بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال العلوم الأساسية" إحصاء".



وفازت الدكتورة إسراء السيد فؤاد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية ، وفازت الدكتورة سحر شفيق محمد بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" فى مجال علوم الحياة.