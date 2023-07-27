محافظ قنا ينتقل إلى موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال ويطمئن على المصابين

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على الفور إلى موقع تسريب غاز الكلور الذي حدث بمدينة العمال بوسط مدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وخالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ قنا أن تسريب الغاز حدث بإحدى الاسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال تمهيدا لنقلها إلي الشركة لتعبئتها، مؤكدا أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدى اسطوانات غاز الكلور، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلى موقع الحدث؛ إذ قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة ونجح في السيطرة علي التسريب ونقل الأنبوبة إلي خارج المدينة.

كما تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة اسعاف لنقل المصابين بالإختناق إلي مستشفي قنا العام حيث بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم.

وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز .

وأمر محافط قنا بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامة، لكشف ملابسات التسريب، موجها مسئولي شركة المياه، بضرورة التحقق من إجراءات السلامة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلى مستشفي قنا العام، يرافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الديب مدير المستشفي ، للإطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، مؤكدا أنه تم تقديم الاسعافات الأولية، ووضعهم على أجهزة التنفس، وجميع الحالات مستقرة، موجها بضرورة استمرار متابعة الحالات وتقديم كافة اوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مشيرا إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من ٢٤ ساعة بالمستشفي.