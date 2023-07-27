تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.08 % ليصل إلى 17,410.06 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.09 %، ليصل إلى مستوى 3,162 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.11 % ليصل إلى مستوى 21,054.27 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.17 %، وصولا الي 7,295.63 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.03%، وصولا الي مستوى 2,899.68 نقطة.

بينما هبط مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.07 % ليصل إلى مستوى 3,420.98 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5,077.02 نقطة.

