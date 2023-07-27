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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عبد الرحيم علي يعزي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه الشيخ سعيد

البوابة نيوز
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تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بخالص التعازي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي.

كما تقدم عبد الرحيم علي، بخالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 وتوفي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، وأعلنت دولة الإمارات الحداد لمدة 3 أيام.

ونعى الشيخ محمد بن زايد شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، فيما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي ثلاثة أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الخميس.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي الآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

 

الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان