ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عبد الرحيم علي ينعى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الإمارات

الشيخ سعيد بن زايد
الشيخ سعيد بن زايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي. 

وتقدم عبد الرحيم علي، بخالص العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع قيادات الدولة ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 وتوفي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، وأعلنت دولة الإمارات الحداد لمدة 3 أيام.

ونعى الشيخ محمد بن زايد شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، فيما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي ثلاثة أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الخميس.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي الآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان