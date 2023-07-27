وكيل التموين بجنوب سيناء: تكريم المحافظ وسام على صدورنا.. صور

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للمرة الثانية خلال شهرين فريقا من مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة؛ تقديرًا لمجهوداتهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل ويقظتهم؛ مما أثمر عن ضبطيات كبرى.

وأعرب الحارون، في تصريحات لــ"البوابة نيوز" اليوم الخميس، عن اعتزازه بتكريم المحافظ، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأكد أن التكريم وسام على صدر جميع العاملين في مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، وليس لشخصه فحسب، مشيرا إلى أن النجاح والتميز لشخص مدير المديرية هو نجاح وتميز لفريق العمل بأكمله.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال ترأسه المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة، قد كرم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعددا من المفتشين؛ لجهودهم في ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء والتلاعب بالدعم، ومنها النجاح في ضبط 41 ألف لتر بنزين وسولار بأحد محطات الوقود قامت بالتصرف فيه بمدينة رأس سدر، بقيمة إجمالية 371 ألف جنيه غير القيمة الإدارية المترتبة على هذا.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ جنوب سيناء بتنفيذ حملات تموينية الأحكام وتشديد الرقابة على محطات المواد البترولية والأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية ومحاربة الغلاء والاحتكار والتلاعب بالدعم.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وأيمن محمد قاسم مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد إسماعيل عامر مفتش أول تموين رقابة تجارية بمديرية التموين، وسامح السيد محمد مدير إدارة تموين رأس سدر، ومحمد مختار الزيات مفتش أول رقابة تموينية بمديرية التموين، ومحمد السيد حسبه سائق بحملة المديرية.

363451374_678903190931879_8488175112247205025_n

363412981_678903094265222_8515717139327292825_n

363407546_678903264265205_1838387060590964228_n

363280178_678903370931861_9139059995650574268_n

362978432_678902950931903_3269049693718623964_n

11