وكيل التموين بجنوب سيناء: تكريم المحافظ وسام على صدورنا.. صور

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للمرة الثانية خلال شهرين فريقا من مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة؛ تقديرًا لمجهوداتهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل ويقظتهم؛ مما أثمر عن ضبطيات كبرى.
وأعرب الحارون، في تصريحات لــ"البوابة نيوز" اليوم الخميس، عن اعتزازه بتكريم المحافظ، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأكد أن التكريم وسام على صدر جميع العاملين في مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، وليس لشخصه فحسب، مشيرا إلى أن النجاح والتميز لشخص مدير المديرية هو نجاح وتميز لفريق العمل بأكمله.
كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال ترأسه المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة، قد كرم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعددا من المفتشين؛ لجهودهم في ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء والتلاعب بالدعم، ومنها النجاح في ضبط 41 ألف لتر بنزين وسولار بأحد محطات الوقود قامت بالتصرف فيه بمدينة رأس سدر، بقيمة إجمالية 371 ألف جنيه غير القيمة الإدارية المترتبة على هذا.
جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ جنوب سيناء بتنفيذ حملات تموينية الأحكام وتشديد الرقابة على محطات المواد البترولية والأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية ومحاربة الغلاء والاحتكار والتلاعب بالدعم.
وضمت قائمة المكرمين كلا من: المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وأيمن محمد قاسم مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد إسماعيل عامر مفتش أول تموين رقابة تجارية بمديرية التموين، وسامح السيد محمد مدير إدارة تموين رأس سدر، ومحمد مختار الزيات مفتش أول رقابة تموينية بمديرية التموين، ومحمد السيد حسبه سائق بحملة المديرية.