بالصور.. إنشاء مضمار جديد للدراجات أمام مقابر بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال إنشاء مضمار للدراجات بالحارة الخدمية أمام المقابر، وذلك ضمن تطوير شارع 23 يوليو، والذي شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى على مرحلتين.

وأشار محافظ بورسعيد، في بيان له، إلى أن مضمار الدراجات بشارع 23 يوليو، يأتي ضمن خطة المحافظة للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير منافذ متعددة للمواطن، للقيام بالأنشطة الرياضية المختلفة في ظل التطور الذي تشهده المحافظة في قطاع الرياضة خلال الآونة الاخيرة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد، ضمن خطط التنمية الجارية على كافة الأصعدة، للارتقاء بحياة المواطنين.

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