شاهد.. "بن غفير" ومجموعة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عرضت فضائية يورونيوز ، مقطع فيديو لاقتحام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بقيادة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" باحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، اليوم الخميس.

وقال بن غفير، متوجهًا إلى الإسرائيليين: "في هذا اليوم وهذا المكان، من المهم أن نتذكر دائمًا أننا جميعًا إخوة. يمين، يسار، متدين أو علماني. ولكن عندما ينظر الإرهابي من النافذة لا يفرق بيننا ويفصل بيننا".

وأضاف: "الوحدة مهمة، وحب إسرائيل مهم. هذا المكان، هو الأكثر أهمية لشعب إسرائيل حيث يتعين علينا العودة هنا لنحكم".

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية كثفت انتشارها في القدس تزامنًا مع ذكرى "خراب الهيكل" ومنعت المصلين الفلسطينيين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وتتعرض البلدة القديمة في القدس بما فيما المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل مجموعات من المستوطنين وبحماية من القوات الإسرائيلية.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدًا مطردًا للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تركز في شمال الضفة الغربية وتحديدًا في كل من مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلًا للفصائل الفلسطينية المسلحة.