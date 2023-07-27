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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يعزي قادة وشعب الإمارات فى وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعبًا في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي:
وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي قدم عطاءً كبيرًا لخدمة وطنه، فضلًا عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق."

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي