إغلاق المؤسسات والمدارس في تايوان بسبب إعصار "دوكسوري"

أعلنت السلطات التايوانية، اليوم الخميس، إغلاق المؤسسات والمدارس في جنوب البلاد، بينما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات الداخلية وسط تحذيرات من إمكانية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بسبب إعصار "دوكسوري" الذي في طريقه إلى الصين.

وقال مكتب الأرصاد الجوية التايواني، وفقا لراديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، إن الإعصار اتجه نحو مضيق تايوان الجنوبي صباح اليوم، وكان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 191 كيلومترا في الساعة.

وتم تعليق كل الرحلات الجوية الداخلية، وإلغاء أو تأخير أكثر من مائة رحلة دولية، وتم إغلاق خدمات السكك الحديدية بين جنوب وشرق البلاد.

كما تم إجلاء ما يزيد عن 5700 شخص كإجراء احترازي، أغلبهم في المناطق الجبلية الكائنة في جنوب وشرق تايوان.