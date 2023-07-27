رفع حالة التأهب فى تايوان بسبب إعصار دوكسورى

أعلنت السلطات التايوانية اليوم الخميس، إغلاق المؤسسات والمدارس فى جنوب البلاد، فيما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات الداخلية وسط تحذيرات من إمكانية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مع مرور إعصار "دوكسورى" على البلاد فى طريقه إلى الصين.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية التايواني -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- بأن الإعصار اتجه نحو مضيق تايوان الجنوبي صباح اليوم، وكان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 191 كيلومترا في الساعة.

وتم تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية، وإلغاء أو تأخير أكثر من مائة رحلة دولية، وتم إغلاق خدمات السكك الحديدية بين جنوب وشرق تايوان.

كما تم إجلاء أكثر من 5700 شخص كإجراء احترازي، معظمهم في المناطق الجبلية الكائنة في جنوب وشرق البلاد.