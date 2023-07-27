موسكو: محاولات الدول الغربية لعرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن كل محاولات الدول الغربية لعرقلة عقد القمة الروسية- الإفريقية الثانية في بطرسبورج باءت بالفشل.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد فشلت كل هذه المحاولات بشكل قاطع".

وأشار بوجدانوف إلي أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى، حيث يشارك نحو 20 شخصية من المقام الأول، وعدد كبير من المقام الثاني.

وأضاف: "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد. وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح: "يتذكر الأصدقاء الأفارقة مساعدتنا خلال نيلهم الاستقلال وإقامة الدولة. والوضع الحالي لعلاقاتنا هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ".

يذكر أن القمة الروسية - الإفريقية الثانية تعقد في معرض إكسبو في بطرسبورج في يومي 27 و 28 من الشهر الحالي، وبشكل متواز معها يقام منتدى اقتصادي وإنساني. وشعار الفعالية مثل المرة السابقة: "من أجل السلام والأمن والتنمية".