بمعدل 4 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة الحالية التي تعيشها مصر من المتوقع أن تنكسر مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس انه مع بداية الاسبوع المقبل متوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة من 2 درجة إلى 4 درجات على مستوى الجمهورية، ولكن سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت “غانم” إنّ كل دول العالم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، ففي إيطاليا على سبيل المثال تصل قيم الحرارة إلى 45 درجة مئوية، و50 درجة مئوية في بعض المناطق الأمريكية، وفي بعض مناطق المغرب العربي تزيد قيم الحرارة عن المعدلات الطبيعية عن 10 درجات، لتسجل 50 50 درجة مئوية.



وتابعت: “مصر تتأثر بالتغيرات المناخية، لكن الله حمانا بالبحر المتوسط، فعندما تمر الكتل الهوائية عليه يحدث لها تعديل في قيم حرارتها”.

