باريس تدين أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر

أدانت باريس "أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة" في النيجر، حسبما قالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية عبر الموقع الإلكتروني لوزارتها، في وقت يحاصر جنود القصر الرئاسي ويزعمون أنهم استولوا على السلطة في هذا البلد الإفريقي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وكتبت الوزيرة في رسالة نشرتها أيضا عبر حسابها علي "تويتر" الذي أعيدت تسميته "إكس"، إنها "تدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة وتنضم إلى دعوات الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل استعادة سلامة المؤسسات الديموقراطية في النيجر".

وكان قد ناشد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم، في وقت يطوق جنود القصر الرئاسي في هذا البلد الإفريقي ويزعمون أنهم استولوا على السلطة.