ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أعلى من المعدل الطبيعي بـ4 درجات.. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه ليس من الطبيعي أن نستمر في ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوعين متواصلين أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام وارتفاع في نسب الرطوبة لمدة كبيرة أيضا، ففي السنوات الماضية، تستغرق موجات ارتفاع درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 أيام.
وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم: «متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 38 وتصل أحيانا إلى 40 درجة مئوية منذ الأسبوع الماضي وعلى مدار هذا الأسبوع، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية من 3 إلى 4 درجات، بالإضافة إلى ارتفاع مستمر في نسب الرطوبة، وهو ما يجعلنا نشعر بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة». 
وتابعت، أن موجة غير اعتيادية أثرت على جمهورية مصر العربية وتؤثر على كل دول العالم، وتتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يكون مصحوبا دائما بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط يحدث لها تعديل في قيم درجات الحرارة، لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي تزداد نسب الرطوبة. 
 

ارتفاع درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد منخفض الهند الموسمي درجات الحرارة