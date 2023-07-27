وزير الدفاع الروسي يعقد اجتماعًا مع زعيم كوريا الشمالية في بيونج يانج

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، التقى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في بيونج يانج، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع سيساعد في تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.

وذكرت أن شويجو سلم كيم جونج أون رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونج أون أعرب عن امتنانه للرسالة التي تم نقلها.

وأكدت أن شويجو وكيم جونج أون تبادلا الهدايا.

ويزور شويجو بيونج يانج على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950 - 1953 بدعم أساسي من موسكو.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية، فضلا عن أنها تمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين.