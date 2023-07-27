الجيش الجزائري: القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية و235 مهاجرًا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائرى القبض على عنصرى دعم للجماعات الإرهابية، و235 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 19 وحتى 25 يوليو الجاري، من ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط 30 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، فضلا عن ضبط أكثر من 127 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 235 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.