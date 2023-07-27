أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 27 يوليو 2023

شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023، حالة من الاستقرار بجميع الأعيرة فى بداية التعاملات بمحلات وأسواق الصاغة المصرية، متأثرة بقرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في اجتماعة أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، للمرة الرابعة خلال العام الجاري، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناء على هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتصبح بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

سجل سعر الذهب عيار 21 ( الأوسع انتشارًا واقبالا في السوق المصري) حوالي 2160 جنيها للبيع و2150 جنيها للشراء،

وبلغ سعر الذهب عيار 24 ( الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر) حوالي 2468.5 جنيها للبيع و2457.25 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الأسواق المصرية اليوم، نحو 2262.75جنيه للبيع، 2252.5جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى مستهل التعاملات اليوم نحو 1851.5جنيه للبيع، 1842.75جنيه للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل في محلات الصاغة 1440 جنيه للبيع، 1433.25جنيه للشراء.

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 12، في بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 1234.25جنيه للبيع، 1228.5جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي 17280 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وبالبورصات العالمية، ارتفعت أسعار الذهب عالميا ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفعت عقود الذهب الآجلة بـ 0.34% إلى 1970.5 دولارًا للأوقية.