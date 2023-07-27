تعرف على أسعار الدولار الأمريكي بداية اليوم الخميس 27 يوليو 2023

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 في البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، وذلك رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه، أمس، بتحريك أسعار الفائدة بواقع 0.25% بناءً على عدة عوامل رئيسية شهدتها تحركات الأسواق منها ارتفاع معدل التضخم مقارنة بمايو الماضي بنسبة 2 %، ويهدف بأول رئيس مجلس إدارة الفيدرالي دائمًا باتباع سياسة التشديد لكبح جماح التضخم.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم فى بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بطاية اليوم فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار الأمريكي، فى البنك التجاري الدولي “ أكبر البنوك التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية ” عند نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي بداية تداولات اليوم الخميس، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.