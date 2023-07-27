أسعار العملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023، تباينا ملحوظا بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، أمس الأربعاء 26 يوليو، للمرة الرابعة خلال العام الجاري، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناءً على هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

سجل متوسط صرف سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 34.17 جنيه للشراء و 34.31 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.84 جنيه للشراء و 40 جنيه للبيع.

أما سعر الفرنك السويسري، في البنك المركزي المصري سجل نحو 35.76 جنيه للشراء و 35.91 جنيه للبيع.

واستقر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند نحو 21.97 جنيه للشراء و 22.06 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

سيطر الهدوء على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

يعرض بنك البركة سعر الريال السعودي اليوم بقيمة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على مستوياته عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

كذلك استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.48 جنيه للشراء و 100.89 جنيه للبيع.