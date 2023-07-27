وزير الدفاع الكويتي: حريصون على توطيد العلاقات الثنائية العميقة والمتميزة مع الصين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية "العميقة والمتميزة" مع الصين والقائمة؛ على أساس العمل والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ونقل وزير الدفاع الكويتي - خلال مشاركته في احتفالية سفارة الصين لدى الكويت بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني مساء اليوم /الأربعاء/ - تهنئة القيادة السياسية الكويتية بهذه المناسبة، مشيدا بمستوى الكفاءة والخبرة والتكنولوجيا المتطورة التي يتمتع بها جيش التحرير الشعبي الصيني.

ونوه الشيخ أحمد الفهد إلى حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك على جميع الأصعدة والمستويات، لا سيما ما يتعلق بالجوانب العسكرية، التي أحرز الجانبان فيها تقدما وتوافقا ملحوظا خاصة في مجالي التعليم والتدريب العسكري وغيرها سعيا لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة نحو مزيد من التعاون والعمل بين جيشي البلدين.

وأعرب عن شكره وتقديره لسفير الصين تشانغ جيان وي لدى الكويت على هذه الدعوة، مؤكدا أن مشاركته في الاحتفالية؛ تعكس حرص القيادة السياسية في الكويت على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة والارتقاء بها نحو آفاق أرحب.