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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كيربي: مشاكل الهجوم الأوكراني المضاد ليست بسبب الدعم الغربي غير الكافي

جون كيربي
جون كيربي
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نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن تكون مشاكل الهجوم المضاد الأوكراني ناجمة عن العجز في الدعم المقدم لكييف من الغرب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال كيربي في مؤتمر صحفي إن القوات الأوكرانية "لديها كل ما تطلبه".

وأضاف أن "المعلومات أنهم لم يحصلوا على كل ما يحتاجون إليه قبل الهجوم المضاد، أو أن الافتقار إلى الإمكانيات هي سبب التباطؤ غير صحيحة".

واعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق، اعترف جنود أوكرانيون لصحيفة "كييف بوست" بأنهم تكبدوا خسائر فادحة، وأكدوا أن معنوياتهم تتراجع بسبب محاولات الهجوم المضاد الفاشلة.

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