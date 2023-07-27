ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق دون تغير يذكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، اليوم، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة ودفع تكلفة الاقتراض لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.
فقد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعًا على نطاق واسع.
ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 0.09 نقطة عند 4567.55 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 15.94 نقطة تعادل 0.12 بالمئة إلى 14128.62 نقطة.
وزاد المؤشر داو جونز المجمع 89.63 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 35527.70 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق دون تغير يذكر المركزى الأمريكى