خروج 32 مصابًا في حريق مركز تجاري بمطروح بعد تحسن حالتهم

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، اليوم الخميس، إن مستشفى مطروح العام استقبلت مساء الأربعاء ٣٣ مصابًا؛ نتيجة نشوب حريق بمول دبي التجاري أغلبهم حالات اختناق، وتم خروج ٣٢ مصابًا من المستشفى لتحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية لهم.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم حجز حالة واحدة نظرًا لاحتياجها للتدخل الجراحي وتم إجرائه بنجاح وحجز الحالة بالعناية الجراحية المركزة وحالتها الصحية مستقرة، ولم ينتج عن الحريق أى حالة وفاة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تابع مساء الأربعاء، حادث حريق أحد المولات التجارية بوسط شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، الذي أدى إلى إصابة ٣٣ شخصًا واحتراق عدد من المحلات التجارية.

توجه اللواء خالد شعيب إلى مستشفى مطروح العام؛ للاطمئنان على حالة المصابين وجهود الإسراع في علاجهم وإسعافهم.

كان وقع حادث حريق بأحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسى مطروح وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف بعدد ٦ سيارات، و٧ سيارات الحماية المدينة، وكذلك ٩ سيارات مياه منها ٦ سيارات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح و٣ سيارات من مجلس المدينة للمشاركة والإسراع في جهود الإطفاء.

وتم نقل المصابين وعددهم ٣٣ مصابًا ومعظمها اختناق بسبب الدخان إلى مستشفى مطروح العام بجوار موقع الحادث، لتلقي الإسعافات والعلاج، حيث تم تحويل حالة للعناية الحرجة و٣ حالات بالعناية و١٨ حالة أخرى منهم ٣ من رجال الحماية المدنية، وجارٍ متابعة حالتهم، وخروج ٨ حالات، كما تجرى أعمال التبريد بموقع الحادث وحصر أعداد المحلات والخسائر بعدد ١٣ باكية و6 محلات.

رافق محافظ مطروح كلا من: العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام.