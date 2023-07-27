بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.5 %، عند 11.832,89 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.45 % ليستقر عند 960,92 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.93 % بمجموع 892,37 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.63 % بمجموع 10.954,84 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 121 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613 مليار درهم مغربي.