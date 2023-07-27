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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعرب عن استعدادها للعمل كمراقب لهدنة في أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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أعلنت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، أن الهيئة مستعدة للعمل كمراقب لهدنة في أوكرانيا، لكنها اعتبرت أن هذا الأمر لا يزال بعيدا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت شميد: "نحن جاهزون. لدينا خبرة، ولكن عندما يحين الوقت. ستكون هناك حاجة إلى شخص يمكنه مراقبة وقف إطلاق النار والتأكيد على الالتزام به. يجب أن يطلب الأطراف ذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة الآن".

وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت أول من استجاب لبداية الأزمة في أوكرانيا عام 2014.

وأضافت أنه لم يكن هناك "إجماع كاف بين الطرفين" من أجل مواصلة مهمة المراقبة الخاصة، التي ساعدت في إرساء هدنات قصيرة للسكان المحليين.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مراقب لهدنة في أوكرانيا