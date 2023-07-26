على ماهر مديرا فنيا للنادى المصري و"أبو علي" يوجه الشكر لميمي وجهازه

انتهت منذ قليل جلسة جمعت بين كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادى المصري، والكابتن على ماهر، قبل خلالها الأخير تولى القيادة الفنية للنادى المصري المرحلة المقبلة.

على ماهر مديرا فنيا للنادى المصري

ووجه مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، خالص الشكر والتقدير للدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول وجهازه المعاون، وذلك بعد نهاية مهمتهم مع الفريق بنهاية الدوري العام ونجاحهم في قيادة الفريق للحصول على المركز الخامس، متمنين لهم دوام التوفيق في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يقود الكابتن على ماهر القيادة الفنية للنادى المصري خلال مباراة الكأس أمام الفائز من الداخلية والأهلي، والتي من المنتظر إذا حقق المصري الفوز بها أن يستعيد حلمه مجدد تجاه البطولة.

ومن جانبه، أكد كامل أبو علي، رئيس النادى المصري، على توفير كافة الدعم للجهاز الفني الجديد لمواصلة استعادة المصري مكانته الطبيعية بين أندية الصدارة، معربا عن ثقته وإيمانه الشديد بالله بأن "الكبوة" التي لازمت الفريق خلال نهائي كأس الرابطة ستكون سبب في الانطلاق مجددا وإثبات قوة النادى مجددا بين أندية الصدارة.

ووجه رئيس النادى المصري رسالة للجماهير العاشقة لناديها أنه كمشجع وعاشق للنادى قبل أن يكون رئيس المجلس لن يسمح لأى لاعب بارتداء طاقم النادي وهو غير جدير به، فالمصري صانع النجوم على مدار التاريخ ولا يقف على أي لاعب مطلقا.